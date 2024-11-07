مجلس النواب يواصل اجتماعاته في جلسات البرلمان الإفريقي

شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان الإفريقي صالح قلمة، يوسف الفاخري، عبد القادر يحيى، في الجلسة العامة للبرلمان الافريقي في دور الانعقاد الرابع من الفترة التشريعية السادسة المنعقدة في مدينة ميدراند بجنوب إفريقيا.

وتم خلال الجلسة “مناقشة مشروع الخطة الاستراتيجية 2024-2028 المقدمة من رئيس البرلمان الإفريقي فورتشن شارومبيرا، كما تم مناقشة الوضع الحالي للاتحاد الافريقي وذلك من خلال الإحاطة التي قدمها افتراضياً رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكين، بالإضافة إلى عرض ورقة حول المخاطر التي تواجه دول القارة الإفريقية وشعوبها ودور البرلمان الإفريقي في الحد من المخاطر التي تحيط بالقارة الإفريقية”.

الجدير بالذكر بأن الجلسات العامة للبرلمان الإفريقي انطلقت في الرابع من الشهر الحالي.