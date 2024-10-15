مجلس النواب يواصل اجتماعاته في جنيف

شاركت ليبيا بصفتها عضوا في جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي في الـ44 للجمعية العامة للأمناء العامين.

وذكر موقع مجلس النواب الليبي في بيان، “شارك رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل بصفته عضوا في جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي في الـ44 للجمعية العامة للأمناء العامين.

و”تناول الاجتماع اعتماد جدول الأعمال ومناقشة النقاط المتعلقة باللائحة الداخلية والنظام الأساسي ، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للجمعية لعام 2023م واعتماد مشروع الميزانية لعام 2024م”.

في سياق متصل، شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بصفته رئيس الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي رافقه أعضاء مجلس النواب في الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي السادة في المؤتمر السابع والثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المنعقد على هامش اجتماعات الدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بسويسرا.

وأصدر المجتمعون بيانا ختاميا بشأن تطورات الأوضاع على الساحة العربية في فلسطين ولبنان وجاء في البيان، إدانة العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية ولبنان مع المطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.