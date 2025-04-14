مجلس النواب يواصل التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير العمل البرلماني

في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين ديوان مجلس النواب والمنظمة الدولية للديمقراطية والانتخابات (International IDEA)، عقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي اجتماع رسمي جمع رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، يرافقه مديري الإدارات والمكاتب بالديوان بفريق المنظمة، بحضور خمائل فنيش، رئيسة المكتب شبه الإقليمي للمنظمة.

واستعرض فريق المنظمة خلال الاجتماع، “موجزًا مصورًا للأنشطة التي تم تنفيذها ضمن المشروع المُشترك، تضمن عرضًا للمحاور التي جرى العمل عليها، وأبرز الإنجازات المحققة ضمن المشروع، إضافة إلى إحصائيات ونسب توضح حجم التقدم المحرز وأثره المؤسسي”.

كما قام الدكتور كريم بن كحلة، “بتقديم مشروع الهيكل التنظيمي المقترح للديوان ضمن آليات تطوير الهيكل التنظيمي وآليات العمل، والذي عملت عليه لجنة فنية ضمت عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالديوان بالتعاون مع خبراء المنظمة الدولية على مدى قرابة العامين، في إطار مسار تطوير الأداء المؤسسي للديوان وتعزيز فعاليته لمساندة المجلس في تنفيذ مهامه”.

ويأتي هذا الاجتماع “في سياق مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير العمل البرلماني وتعزيز دور ديوان مجلس النواب كمؤسسة احترافية فاعلة ومبنية على أسس مؤسسية حديثة”.