مجلس النواب يواصل دعم «نقابة الصيادلة»

التقت نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة، مع ممثلي نقابة الصيادلة، حيث تم خلال اللقاء، “مناقشة القرار رقم 7 الصادر عن لجنة اعتماد النقابات والاتحادات المهنية“.

كما تناول الاجتماع ا”لخطوات القادمة لإصلاح النقابة، وإعدادها للانتخابات التي من شأنها تعزيز الديمقراطية وتمثيل الصيادلة بشكل يضمن حقوقهم ومصالحهم المهنية”.

وأعرب ممثلي نقابة الصيادلة عن شكرهم وتقديرهم لنائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة، “على جهودها الكبيرة في الدفاع عن حقوق النقابة والعمل على إعادة الأمانة إلى أصحابها”.

هذا ويأتي اللقاء “في إطار الجهود المبذولة لدعم نقابة الصيادلة وتصحيح الأوضاع القانونية المتعلقة بها”.