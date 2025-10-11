مجلس النواب يواصل مشاوراته مع الأمم المتحدة لحماية الأصول الليبية

في إطار دورها الرقابي المكلف من قبل مجلس النواب الليبي، عقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج سلسلة من الاجتماعات الهامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 8 أكتوبر 2025.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن الجهود المستمرة لمتابعة ملف الأموال المجمدة وتنسيق المواقف الدولية المتعلقة به.

وخلال الاجتماعات، التقت اللجنة مع ممثلي المجموعة الأفريقية، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الدول الأفريقية لمتابعة ملف الأرصدة الليبية المجمدة وفق قرارات مجلس الأمن، مشددة على ضرورة دعم المبادرات الليبية الرامية إلى الحفاظ على هذه الأصول وزيادة قيمتها.

من جانبها، أعربت المجموعة الأفريقية عن دعمها الكامل للجهود الليبية، مؤكدة على أهمية التعاون مع اللجنة وبعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في هذا الشأن.

كما عقدت اللجنة اجتماعًا آخر مع السفيرة الدائمة لجمهورية اليونان لدى الأمم المتحدة، حيث تم مناقشة مستجدات الأرصدة الليبية المجمدة وسبل تطوير آليات المتابعة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.

وأكدت اليونان دعمها لمواقف ليبيا، مشيرة إلى استعدادها للتعاون من خلال عضويتها في مجلس الأمن ولجنة العقوبات.

وفي اجتماع ثالث، التقت اللجنة بأعضاء البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة، حيث تم بحث الجوانب القانونية لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2769 الذي يسمح لهيئة الاستثمار الليبية الخارجية بالاستثمار في الأموال المجمدة.

وأعرب الجانب الفرنسي عن دعمه للطلبات الليبية، مؤكداً على أهمية التواصل المباشر مع الهيئة لمتابعة هذه القضية الحساسة.

وتستمر اللجنة في جهودها لتعزيز الشفافية وضمان حماية الأصول الليبية في الخارج بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز حقوق الشعب الليبي.