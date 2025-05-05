مجلس النواب يوجّه بمباشرة التحقيق في واقعة اختفاء النائب «إبراهيم الدرسي»

وجّه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خطابًا رسميًا إلى النائب العام، طالب فيه باتخاذ الإجراءات العاجلة للتحقيق في واقعة اختفاء النائب إبراهيم بوبكر الدرسي، وذلك على خلفية مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ اليوم، 5 مايو 2025.

ودعا رئيس المجلس في خطابه إلى التثبت من صحة المقاطع المنتشرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما ورد فيها، في إطار الحرص على متابعة القضية والكشف عن ملابساتها.

ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من الترقب والقلق العام بشأن مصير النائب، وسط مطالبات بتكثيف الجهود للكشف عن الحقيقة وضمان سلامة النائب الدرسي.