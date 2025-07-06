مجلس النواب يودّع السفير الفرنسي في بنغازي

التقى نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، عزالدين قويرب، بالسفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي.

وتناول اللقاء عددًا من أعمال اللجنة، ومستوى الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية، إلى جانب قضايا حقوق الإنسان، كما جرى تبادل الآراء حول بعض القضايا المرتبطة بدول منطقة البحر الأبيض المتوسط..

ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الأخيرة للسفير الفرنسي إلى بنغازي، حيث تم توديعه رسميًا بمناسبة انتهاء فترة تمثيله الدبلوماسي في ليبيا.

نواب بنغازي يناقشون مع مراقب التعليم تحديات القطاع التعليمي وسبل تطويره

اجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب عن مدينة بنغازي، وهم بدر النحيب، رمضان شمبش، عائشة الطبلقي، وإبراهيم الزغيد، مع مراقب التعليم في المدينة بلعيد جمعة الورفلي، بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي.

وتناول الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه قطاع التعليم في المدينة، وركز على بحث الحلول الممكنة لمعالجة هذه التحديات، بالإضافة إلى توفير النواقص والاحتياجات الضرورية لمراقبة التعليم، بما يساهم في تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية في بنغازي.