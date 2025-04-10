مجلس النواب يوقّع اتفاقية تعاون مع «الاتحاد البرلماني الدولي».. ماذا تتضمن؟

تتويجاً للجهود المكثفة التي بذلها ديوان مجلس النواب مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، “وقّع رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ، “اتفاقية تعاون بين ديوان مجلس النواب والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي”.

وحضر الاجتماع، “النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وكبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي مختار أحمد عمر.

وتهدف الاتفاقية التي جرى توقيعها بالعاصمة الأوزبكية “طشقند”، “إلى توطيد التعاون وتعزيز الشراكة بين ديوان مجلس النواب والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي عبر تقديم الدعم التقني والتدريب لموظفي ديوان مجلس النواب إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والابتكار والمجالات الإدارية والتقنية”.

بدوره، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ “فوزي النويري” بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية “على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد البرلماني الدولي على كافة المستويات للاستفادة من التجارب البرلمانية الدولية”، مشيراً إلى أن “هذه الاتفاقية تُعد أولى الخطوات نحو مزيداً من التعاون”، موجهًا الدعوة للأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي لزيارة ليبيا.

من جانبه أكد رئيس ديوان مجلس النواب “عبدالله المصري الفضيل” على أن “توقيع هذه الاتفاقية جاء نتيجة لجهود مكثفة قام بها ديوان مجلس النواب مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي لإعداد هذه الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات والشراكة الاستراتيجية بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي”.

وأوضح الفضيل “أن تقديم الدعم التقني والتدريب يهدف إلى تمكين الموظفين من الاضطلاع بدورهم تجاه العمل التشريعي والرقابي وتنفيذ آليات وأدوات العمل البرلماني على أكمل وجه من خلال خطط عمل مشتركة تدعمها اتفاقيات تكميلية تتعلق بتنفيذ الأنشطة التي تعزز الآليات البرلمانية”، مشيراً إلى “أن ترجمة بنود هذه الاتفاقية يتم عبر تنفيذها بالشكل الصحيح والسليم على أرض الواقع”.

بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي “مارتن تشونغونغ” على “الاستمرار في دعم مجلس النواب الليبي وأن علاقة الاتحاد مع البرلمانات الوطنية هي علاقة تعاون وصداقة”، مضيفاً “بأن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له دور كبير في تعزيز التعاون بين الجانبين”.

وأشار إلى أن “زيارة مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي إلى مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي وما تضمنه تقريره من الأعمال والنشاطات والإنجازات التي يقوم بها ديوان مجلس النواب من أجل تقديم الخدمات والاستشارات والدعم الفني واللوجستي لمجلس النواب لأداء مهامه التشريعية والرقابية”، موضحاً “أن هذا التقرير سيتم عرضه على اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي”.