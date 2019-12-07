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مجلس النواب يُؤكد دعمه لمذكرة التفاهم مع تركيا

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 7 ديسمبر 2019 - 15:44
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أكد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، دعمه لمذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا في المجال البحري والتعاون الأمني.

وقال المجلس في بيان له، إن المذكرة الأمنية البحرية المبرمة بين الجانبين حق طبيعي لليبيا تكفله القوانين والمعاهدات الدولية.

ودعا البيان حكومة الوفاق إلى المضي في الاتفاقية بما يحفظ سيادة ليبيا ويرعى مصالح شعبها ويحمي ثرواتها.

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كما دعا المجلس حكومة الوفاق إلى التعاون مع جميع الشركاء والحلفاء الإقليميين والدوليين بما يحفظ البلاد ومصالحها الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية.

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