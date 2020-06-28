مجلس النواب يُتابع برامج الإصلاح الاقتصادي

استأنفت لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اليوم الأحد، اجتماعاتها الدورية برئاسة النائب محمد الرعيض.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللجنة عقدت جلسة تشاورية بين أعضاء اللجنة؛ لمتابعة جدول أعمالها واستعراض نتائج جلسات الاستماع التي عقدتها في الفترة الماضية، للوقوف على البرامج التنفيذية المنتظر إطلاقها من السلطة التنفيذية، في سياق برنامج الإصلاح التنفيذي الشامل، وتفعيل دور الأقاليم الاقتصادية، من خلال الرؤية المقررة للحكم المحلي.

كما اتفق أعضاء اللجنة على متابعة عدد من القطاعات الاقتصادية المعنية بشؤون الاستثمار، بغية الوقوف على خطط العمل لديها، وأهم التحديات التي تواجهها في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.