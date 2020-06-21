مجلس النواب يُتابع سير العمل بديوان المحاسبة

قام رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب المنعقد في طرابلس النائب أبو الخير الشعاب، اليوم الأحد، بزيارة إلى مقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بان الزيارة تأتي ضمن اختصاصات اللجنة في متابعتها لديوان المحاسبة.

والتقى الشعاب برئيس الديوان خالد شكشك، حيث تمت مناقشة المواضيع التي عرضت في إحاطة رئيس الديوان أمام مجلس النواب في الجلسة الـ13 لمجلس النواب الليبي يوم الثلاثاء الماضي.

كما تم التطرق إلى بعض القضايا التي لها علاقة بعمل الديوان.