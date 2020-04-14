مجلس النواب يُتابع عمل وزارة العدل في ظل الأوضاع الراهنة

من أهم الملفات التي تم تناولها ملف مؤسسات الإصلاح والتأهيل. [مجلس النواب]

عُقِد اليوم الثلاثاء، بديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، لقاء جمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس جلال الشويهدي، والنائب سعد محمد الجازوي، مع وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني محمد لملوم.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء تركز حول أعمال وزارة العدل عامة وخلال هذه الجائحة خاصة، وما تتطلبه من تظافر جميع الجهود للخروج بالبلد منها بسلام، وسُبل تحقيق ذلك من خلال المساهمة بتقديم ما يمكن من عون ومتابعة ما تحقق من إنجاز في الملفات المستحقة.

ومن أهم الملفات التي تم تناولها ملف مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وما تم من خطوات لتنفيذ قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بالخصوص سواءً لجنة التقصي في وضع الموقوفين حسب القرار 1307 سنة 2018، أو قرار إخلاء كافة المحتجزين خلافاً للقانون.

كما تم الاتفاق على أن تتم متابعة تنفيذ القرارين مع الوزير وبالتواصل مع الجهات ذات العلاقة متمثلة في رئاسة الوزراء، ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ومكتب النائب العام؛ لتذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ تلك القرارات ولدفع الخطر المحدق بنزلاء تلك المؤسسات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

اقترح تصحيحاً