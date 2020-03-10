مجلس النواب يُتابع مع مركز مكافحة الأمراض مستجدات فيروس «كورونا»

اجتمع رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة سيالة، بحضور رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس الدكتور أيمن سيف النصر، مع الدكتور بدر الدين النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة مجلس النواب الليبي لمستجدات فيروس كورونا المستجد، وانتشاره عالمياً والإجراءات والاحتياطات التي اتخذتها السلطات الصحية للعمل على وقاية المجتمع الليبي من مخاطر هذه الجائحة، واستعدادات الأجهزة الصحية المكلفة لمواجهة هذه المخاطر.

وتم خلال الاجتماع الاطمئنان على الاستعدادات التي يُشرف عليها المركز في مراكز الحجر الصحي والكشف بالمنافذ وغرف العزل التي حددتها وزارة الصحة بالمستشفيات العامة، وتوفر الإمكانيات الفنية والبشرية ضمن هذه الاستعدادات.

واطلع رئيس مجلس النواب على الإحصائيات والإجراءات التي تُعطي انطباعا مريحاً لهذه الاستعدادات مع تأكيده على ضرورة توفير الدعم من قِبل الجهات ذات العلاقة والمتابعة المستمرة في هذا الإطار، وفقاً لمكتب الإعلام بمجلس النواب.