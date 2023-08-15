مجلس النواب يُدين الأعمال القتالية التي تشهدها طرابلس

أدان مجلس النواب واستنكر الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها العاصمة طرابلس، والتي عرضت وتعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.

وفي بيان له اليوم الثلاثاء، دعا المجلس كافة الأطراف لوقف الاشتباكات فوراً والاحتكام إلى لغة العقل وفتح ممرات آمنة تضمن سلامة المواطنين وحرية تنقلهم.

كما حمَّل مجلس النواب المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لرئيس الحكومة التي وصفها بمنزوعة الشرعية والمتسببين والمشاركين في الأعمال القتالية وجرائم الخطف وحالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها المدينة وضواحيها.

وفي ذات السياق، طالب المجلس من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحديد موقف واضح من حالة الفوضى وعدم الاستقرار والسلاح المنفلت والاقتتال وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة للخطر ودعاها إلى إعلان شجبها واستنكارها وإدانتها لهذه الجرائم.

المجلس وفي بيانه طالب أيضاً بإطلاق سراح مدير عام شركة النقل البحري المختطف في ظروف غامضة وحمَّل الخاطفين المسؤولية الجنائية على سلامته.

هذا ووجه مجلس النواب الدعوة لوزارة الصحة والأطقم والفرق الطبية والهلال الأحمر الليبي لمباشرة مهامهم وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للعالقين في مناطق الاشتباكات ومساعدتهم على الخروج منها.