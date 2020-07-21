مجلس النواب يُدين دعوات التدخل العسكري في ليبيا

أدان مجلس النواب المنعقد في طرابلس أي دعوة للتدخل العسكري في ليبيا، وأي تهديد باستخدام القوة أو التهديد بها.

جاء ذلك في بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء، بشأن قرار البرلمان المصري بالتفويض للتدخل العسكري في ليبيا.

وقال المجلس إن ما صدر عن البرلمان المصري من تلميح للتدخل العسكري في ليبيا لا يُعد دفاعاً عن الأمن القومي المصري، ذلك أن ليبيا لا تُشكل أي تهديد لأمن مصر، رغم التدخلات المصرية التي ساهمت في العدوان على سيادة ليبيا، واستهدفت سلطاتها الشرعية، ومست بأمنها وسلامة أراضيها، بحسب البيان.

وأدان مجلس النواب أي دعوة للتدخل العسكري في ليبيا، وأي تلويح باستخدام القوة أو التهديد بها، واعتبر ما صدر عن البرلمان المصري تهديداً مباشراً باستخدام القوة، وإفصاحاً عن نية المساس بأمن ليبيا وسيادتها.

وأشار المجلس إلى أن هذا الأمر يُشكل خرقاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لسيادة ليبيا، ومخالفة للشرعية الدولية، سواءً في ميثاق الأمم المتحدة، أو في ميثاق جامعة الدول العربية.

كما أكد مجلس النواب رفضه التام وإدانته لما جاء في قرار البرلمان المصري، مشيراً إلى أنه استند في الأساس إلى دعوة غير شرعية ممن ينتحلون صفة مجلس النواب أو يدعون تمثيلهم للقبائل الليبية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وإدانة هذا التهديد بشكل صريح.

وأهاب مجلس النواب بحكومة الوفاق الوطني بالاستعداد التام للرد على هذا التهديد، سياسياً وعملياً، وأخذ هذا التهديد على محمل الجد ووضعه في أولى أولوياتها ودراسة كل الخيارات المتاحة للرد في الزمان والمكان المناسبين، وفقاً لنص البيان.