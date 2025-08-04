مجلس النواب يُدين منع برلمانيين من السفر ويطالب بتحقيق عاجل

أدان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، ما وصفه بإجراء تعسفي من قبل مصلحة الطيران المدني، تمثل في منع عدد من أعضاء مجلس النواب من السفر عبر مطار معيتيقة إلى مدينة بنغازي، للمشاركة في الجلسة الرسمية المزمع عقدها اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025.

وأوضح في بيان أن ما جرى يُعد انتهاكًا صريحًا للإعلان الدستوري وخرقًا لحق حرية التنقل المكفول للمواطنين، وعلى وجه الخصوص أعضاء السلطة التشريعية أثناء أدائهم لمهامهم التشريعية والرقابية.

وحمل دومة الجهات المعنية كامل المسؤولية عن عرقلة سفر النواب، مشددًا على ضرورة تسهيل تحركات أعضاء البرلمان وضمان ممارستهم لمهامهم باستقلالية تامة بعيدًا عن أي تدخلات أو عراقيل من شأنها التأثير على المسار السياسي والوطني.

وأكد البيان أهمية التمسك بالمسؤولية الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة، داعيًا النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة المتسببين، وفقًا للتشريعات الليبية المعمول بها.