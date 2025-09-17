مجلس النواب يُشارك باحتفالية «يوم الشهيد» تخليداً لذكرى «عمر المختار»

شارك وفد من مجلس النواب، برئاسة رئيس لجنة الإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني جلال الشويهدي، وعضو المجلس إبراهيم الزغيد، والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بديوان المجلس، في الاحتفالية التي نظمتها المؤسسة الليبية للإعلام بمناسبة يوم الشهيد، والتي أُقيمت تخليدًا للذكرى الرابعة والتسعين لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار.

وحضر الاحتفالية كل من الأمين العام للقيادة العامة الفريق أول خيري التميمي، ومدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الوطنية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد جلال الشويهدي أن يوم الشهيد ليس مجرد ذكرى، بل هو عهدٌ متجدد بالوفاء لتضحيات الأبطال الذين سطروا بدمائهم الزكية معاني العزة والكرامة، من مقاومي الاحتلال الإيطالي، إلى شهداء ثورة 17 فبراير، مرورًا بشهداء محاربة الإرهاب، ومن بينهم أبطال عملية “البنيان المرصوص” وشهداء المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر.

وأشار الشويهدي إلى أن اللقاء في ضريح شيخ الشهداء عمر المختار يُعد رسالة وفاء لكل من ضحّى من أجل الوطن، مؤكدًا أن ليبيا ستبنى بدماء أبنائها الأحرار، وستُصان بجهود رجالها المخلصين.

وشهدت الفعالية قراءة سورة الفاتحة ترحمًا على روح شيخ الشهداء، ووضع أكاليل من الزهور على ضريحه، في مشهد رمزي يعكس الوفاء لدماء الشهداء وتضحياتهم في سبيل وطن حر وسيد.