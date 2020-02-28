مجلس النواب يُطالب البعثة الأممية بالضغط على من يرفض وقف إطلاق النار

ذكَّر رئيس مجلس النواب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياتهم. [أرشيفية/ليبيا الأحرار]

أعرب رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة سيالة، عن أسفه الشديد وتنديده بشأن عمليات القصف التي تعرضت لها العاصمة طرابلس صباح الجمعة، من قِبل عناصر حفتر.

وجدد سيالة في تصريحات صحفية، دعوته لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسّان سلامة بممارسة ولو جزء ضئيل من الضغط على الطرف الذي يرفض وقف إطلاق النار وعطل جولات الحوار بانسحابه منها.

وأضاف يقول: “ها هو الآن يرتكب جرائم حرب بحق العاصمة وأهلها، بدلا من تركيز الضغط على الأطراف التي تواجدت فعليا في جنيف.”

كما ذكَّر رئيس مجلس النواب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياتهم واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي ومعاقبة مخالفيها.

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