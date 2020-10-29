مجلس النواب يُطالب «السراج» بتأجيل تسليمه السلطة

طالب مجلس النواب المنعقد في طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بتأجيل تسليمه السلطة نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأرجع المجلس في خطاب وجهه إلى السراج، سبب طلبه إلى ما تواجهه البلاد من أزمات متتالية فضلاً عن أزمة البلاد السياسية وجائحة كورونا، مما يستدعي ثبات مؤسسات الدولة في مواجهة هذه الأزمات وضرورة وجود قيادة لها، بحسب المجلس.

ولفت مجلس النواب إلى أن دواعي المصلحة العليا للوطن تستدعي مطالبة فائز السراج بتأجيل أي قرار بهذا الشأن.

كما دعا المجلس السراج تقديم إحاطة لمجلس النواب والتشاور بشأن مستجدات الوضع السياسي وطرح المعوقات التي تواجه الحكومة في إدارة هذه الأزمات، وذلك يوم الاثنين القادم.

يُشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أعلن في وقت سابق، استعداده لتسليم السلطة نهاية أكتوبر الجاري في حال تم اختيار سلطة تنفيذية جديدة، وفق قوله.