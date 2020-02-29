مجلس النواب يُطالب بإدراج حفتر وقواته في العقوبات الدولية

أكد البيان صعوبة الحديث عن الحوار السياسي والعملية السلمية في ظل هذا القصف. [أرشيفية/مجلس النواب]

أدان مجلس النواب المنعقد في طرابلس، بأشد العبارات القصف الذي وصفه بـ”الغاشم” الذي تتعرض له العاصمة طرابلس وسكانها المدنيين الآمنين، معتبراً أن هذه الأعمال الإجرامية في حق الشعب الليبي ترتقي لكونها جرائم حرب.

وفي بيان تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، حمَّل المجلس المجتمع الدولي متمثلاً في الأمم المتحدة وفي مقدمتها المبعوث الأممي غسان سلامة، المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية كاملة عن هذه الجرائم التي تُرتكب بشكل مكرر وممنهج أثناء انطلاق جولات الحوار السياسي في ظل تعنت واضح ومساع حثيثة لإفشاله قبل حتى انطلاقه من قِبل عناصر حفتر.

وأكد البيان صعوبة الحديث عن الحوار السياسي والعملية السلمية في ظل هذا القصف الهمجي الذي تتعرض له طرابلس، بحسب البيان.

كما طالب مجلس النواب المجتمع الدولي ممثلاً في لجنة العقوبات ومجلي الأمن الدولي والبعثة الأممية بإدانة واضحة وصريحة لعدوان حفتر وقواته والدول الداعمة له، باعتبارهم مرتكبين لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالب أيضاً وفق قرار مجلس الأمن رقم 2510 بإدراج حفتر وقواته في العقوبات الدولية.

وأهاب المجلس بحكومة الوفاق الوطني باتخاذ كا ما يلزم لحماية الشعب الليبي بما في ذلك التدابير العسكرية، واستهداف مصادر النيران وتمركزات عناصر حفتر، والحرص على عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب عاجلاً أم آجلاً.

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