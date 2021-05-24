مجلس النوّاب يُعلّق جلسة اعتماد الميزانية إلى يوم الغد

علق مجلس النواب الليبي، جلساته التي انطلقت صباح اليوم، بمقره في مدينة طبرق، إلى يوم الغد.

وناقش مجلس النواب، في جلسته اليوم الاثنين، ميزانية حكومة الوحدة الوطنية لسنة 2021، إضافة إلى ملف التعيينات الجديدة في المناصب السيادية.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأنه سيتم اعتماد الباب الأول من الميزانية المتعلق بالمرتبات ودون أية عراقيل، أما بقية البنود فقد يؤجل النظر فيها إلى الأسبوع القادم ريثما يتم التوافق على المناصب السيادية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة من داخل المجلس قولها، إنه ثمة احتمال للاتفاق في المشاورات الجارية حاليا بين أوساط المجلس وبين وزيري المالية والتخطيط الموجودين في طبرق، على حل يمكن اعتماده في جلسات الأسبوع القادم إذا لم تذلل الاختلافات غدا.

وفي 20 أبريل الماضي، أبدى مجلس النواب في جلسته بمدينة طبرق، ملاحظاته على مشروع الميزانية وقرر إعادتها لحكومة الوحدة الوطنية لتعديلها قبل التصويت عليها مجددا.