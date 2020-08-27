مجلس النواب يُناقش الحلول والمعالجات المقترحة لأزمة الكهرباء

قام وفد من مجلس النواب المنعقد في طرابلس، بزيارة اليوم الخميس، لمقر الشركة العامة للكهرباء الرئيس بمنطقة السواني بوابة الجبس في العاصمة طرابلس.

وضم الوفد كل من:

النائب سالم قنان رئيس لجنة الطاقة

النائب ابوبكر سعيد رئيس لجنة الخارجية.

النائب عائشة شلابي نائب رئيس لجنة الأجهزة الرقابية.

النائب د.علي التكالي عضو لجنة الرقابة .

والتقى الوفد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وتم خلال اللقاء مناقشة الحلول والمعالجات المقترحة فيما يتعلق بإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وإعادة إعمار الشبكة الكهربائية للمناطق المتضررة، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام بشركة الكهرباء.

