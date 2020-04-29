مجلس النواب يُناقش تبني موقف ضد الدول الداعمة للعدوان

عقدت لجنة الخارجية والتعاون الدولي والإعلام بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعها الدوري بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع ناقش عدد من القضايا تمثلت في:
- مناقشة علاقات ليبيا الخارجية وتبني موقف ضد الدول الداعمة للعدوان على العاصمة طرابلس، والتنسيق مع وزارة الخارجية وحكومة الوفاق الوطني لتحديد الإجراءات التصعيدية حيال تلك الدول والتصدي لمخططاتهم والتي تسبب في زعزعة أمن واستقرار ليبيا وتهديد وحدتها.
- استعراض نتائج اللقاء الذي عُقِد بين رئيس لجنة الخارجية للمجلس مع وزير الخارجية والذي نوقش خلاله عدد من القضايا أهمها أوضاع الليبيين العالقين بالخارج ومتابعة خطط عودتهم في أسرع وقت وفقًا للشروط التي وضعتها لجنة الأزمة.
- مناقشة إصلاح قطاع الخارجية والنظر في تقليص البعثات الليبية بالخارج وتخفيض أعداد العاملين بالخارج بما يخدم المرحلة القادمة وتقليل الإنفاق للحد الأدنى، واتفق على مخاطبة وزارة الخارجية لموافاة المجلس بخطتها لتنفيذ ذلك.
- تعديل قانون 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ، اتفق على مخاطبة وزارة الخارجية لموافاتنا بمشروع القانون المعدل والبدء في مراجعته تمهيدًا لعرضه على المجلس لإصدار قانون بشأنه .
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