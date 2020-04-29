مجلس النواب يُناقش تبني موقف ضد الدول الداعمة للعدوان

عقدت لجنة الخارجية والتعاون الدولي والإعلام بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعها الدوري بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع ناقش عدد من القضايا تمثلت في: