مجلس النواب يُناقش تطورات اجتماعات جنيف

خُصِص البند الثاني لمناقشة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس. [مجلس النواب]

عقد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، جلسة رسمية اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس حمودة أحمد سيالة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن أعضاء مجلس النواب ناقشوا في البند الأول للجلسة، آخر تطورات اجتماعات جنيف والمسار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة مع فريق الحوار المُشَكّل من قِبل المجلس.

فيما خُصِص البند الثاني لمناقشة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وتحديد أجل خاص لتقديم التعديلات النهائية.

يُشار إلى أن المسار السياسي يقوم على حوار بين 13 مندوبا من المجلس الأعلى للدولة، ومثلهم عن مجلس نواب طبرق، إلى جانب 13 عشر آخرين من شخصيات مستقلة ونساء وممثلي المكونات، وذلك للتباحث في مصير مسودة الدستور، وقوانين الانتخاب وموعدها، بالإضافة إلى إمكانية إعادة تشكيل حكومة موحدة.

ويعد المساران السياسي والعسكري من نتائج مؤتمر برلين الذي ختم أعماله بـ19 يناير الماضي.

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