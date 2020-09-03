مجلس النواب يُناقش مشاكل شركة الكهرباء

ناقش مجلس النواب المنعقد في طرابلس، مشاكل الشركة العامة للكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع تقابلي عُقِد اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس حمودة سيالة، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس عامر عمران نصر، ورئيس لجنة الطاقة بالمجلس سالم قنان، وعدد من النواب، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، مع كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام فتحي العبدلي، والمدير التنفيذي للشركة إبراهيم الفلاح، ومستشار المجلس الرئاسي لشؤون الطاقة محمد الهادي ماشينة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة مجلس النواب الليبي لأزمة الكهرباء.

ودار الاجتماع حول الإشكاليات التي تواجهها الشركة، ومناقشة سُبل حل الأزمة بشكل عاجل ووضع الآليات اللازمة لمتابعتها.