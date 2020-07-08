مجلس النواب يُناقش مشروع قانون المرتبات

واصلت لجنة إعداد مقترح مشروع مرتبات الموظفين الوطنيين بالوظيفة العامة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اليوم الأربعاء، اجتماعاتها التقابلية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي في إطار التكامل والتشاور بين مؤسسات الدولة المختلفة.

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة عبد المنعم بالكور، بحضور ممثلين عن كل من ديوان المحاسبة ومجلس التخطيط الوطني وزارة العمل والتأهيل ووزارة التخطيط.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى الملاحظات الواردة، وإعادة صياغة بعض المواد وضبط المصطلحات، بما يُحسن من شكل القانون.

كما تم الإتفاق على توسيع دائرة التشاور مع بعض الجهات الأخرى حتى يمكن معالجة أوجه القصور به.

يُشار إلى أن مشروع القانون يتضمن جدول مبدئي للمرتبات وعدد من المعايير التي ستستخدم في التمييز بين الوظائف المختلفة.