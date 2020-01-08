مجلس النواب يُناقش مشروع قانون مرتبات العاملين بالدولة

واصلت اللجنة دراسة مقترحات للوصول إلى قيم عادلة لمرتبات القطاع العام. [مجلس النواب]

واصلت لجنة إعداد مقترح مشروع قانون مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعاتها وذلك بعقد اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللجنة تواصل دراسة مقترحات حول الوصول إلى قيم عادلة للمرتبات التي يتقاضاها موظفو القطاع العام.

وتركز اللجنة على معالجة التباين فيما بين المرتبات والمزايا لمؤسسات القطاع العام، إضافة إلى معالجة تكدس الأعداد الكبيرة في هذه القطاعات وكيفية إيجاد أفضل الحلول وذلك من خلال مشاركة جل قطاعات مؤسسات الدولة، بهدف الوصول إلى قيمة عادلة للمرتبات التي يتم صرفها من الموازنة العامة للدولة.