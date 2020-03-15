مجلس النواب يُناقش معوقات صرف مرتبات الموظفين العاملين بالدولة

ناقش الاجتماع الأوضاع والإصلاحات المالية التي تتطلبها المرحلة. [مجلس النواب]

عقد رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعاً اليوم الأحد، مع وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع الذي عُقِد بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، ناقش معوقات صرف مرتبات الموظفين العاملين بالدولة لشهري يناير وفبراير حتى هذه اللحظة.

كما ناقش الاجتماع الأوضاع والإصلاحات المالية التي تتطلبها المرحلة.

يُشار إلى أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، عن جاهزية كشوفات مرتبات شهر مارس لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة الليبية، إلى جانب شهري يناير وفبراير.

وقالت الوزارة إن إجراءات الصرف ما زالت رهينة باستجابة مصرف ليبيا المركزي.

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