مجلس النواب يُناقش مقترح مشروع قانون المرتبات

عقدت لجنة إعداد مقترح مشروع مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعها الدوري، اليوم الأربعاء، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأنه تم خلال هذا الإجتماع مراجعة مسودة المشروع التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية بالاعتماد على المقترحات المقدمة سابقا وخاصة المقترح المقدم من ديوان المحاسبة.

ويتضمن مشروع القانون المقترح 66 مادة، تم خلال اجتماع اليوم استكمال مراجعة وضبط 60 مادة منها، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من إنجاز أعمالها نهاية الشهر الجاري.