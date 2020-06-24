مجلس النواب يُناقش مقترح مشروع قانون المرتبات

عُقِد اليوم الأربعاء، بديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، الاجتماع الـ21 للجنة إعداد مقترح مشروع قانون مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأنه تم خلال الاجتماع المراجعة النهائية لمقترح مشروع القانون والاتفاق على إحالته إلى الجهات المعنية متمثلة في وزرا ة المالية ووزارة العمل والتأهيل وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة للقانون، لإبداء الرأي والمشورة حتى يتسنى الإسترشاد بوجهات النظر المختلفة وبما يحقق أفضل النتائج.

وفي اجتماع سابق الشهر الجاري، ناقشت اللجنة مسودة المشروع التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية بالاعتماد على المقترحات المقدمة سابقا وخاصة المقترح المقدم من ديوان المحاسبة.

هذا ويتضمن مشروع القانون المقترح 66 مادة.