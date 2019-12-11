مجلس النواب يُناقش مقترح مشروع قانون المرتبات

عقدت لجنة إعداد مقترح مشروع قانون مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعًا الأربعاء، برئاسة رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة “عبدالمنعم بالكور”.

وحضر الاجتماع الذي عُقِد بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، مندوبين عن الجهات والمؤسسات المشاركة في إعداد مقترح المشروع.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأنه تم خلال الاجتماع وضع الإطار العام لمشروع القانون الذي يجب أن يحقق العدالة الاجتماعية، والأجر مقابل العمل والتوازن بين إيرادات الدولة ومصروفاتها.