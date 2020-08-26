مجلس النواب يُنظم ورشة عمل حول سير برنامج الإصلاحات الاقتصادية

بتنظيم لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار وبمشاركة لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، عُقد اليوم الأربعاء، بمجمع القاعات الرئيسية بريكسوس، ورشة عمل بعنوان “سير برنامج الاصلاحات الاقتصادية وتحديات التنفيذ”.

وبحضور لفيف من المسؤولين والمختصين والخبراء بالمؤسسات المعنية وكذلك عدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي؛ لتدارس مسيرة الاصلاحات الاقتصادية والتحديات التي تواجه تنفيذها للوصول إلى حزمة من الحلول الواقعية التي يمكن عرضها وتبنيها من الجهات والأطراف ذات العلاقة بالبرنامج الإصلاحي، لتعزيز فرص نجاحه.

هذا وقد تمخضت الورشة على جملة من التوصيات والمقترحات العملية، التي جاءت كحوصلة للملاحظات والنقاشات التي دارت خلال ثلاثة جلسات، جاءت كمحاور الورشة؛ للوصول لرؤية مشتركة قابلة للتنفيذ دفعاً لمسيرة الإصلاح، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس النواب.

