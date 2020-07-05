مجلس النواب يُواصل توثيق انتهاكات عدوان حفتر على العاصمة

عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس اللجنة ربيعة ابوراص، وبحضور مستشار اللجنة أسعد الشرتاع، والناشط الحقوقي تميم أبوغرسة، لقاءً عبر وسيلة اتصال مغلقة مع نائب رئيس مكتب برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن هذا اللقاء عُقِد في إطار عمل لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان على توثيق الجرائم والانتهاكات التي اُرتُكِبت أثناء العدوان على العاصمة طرابلس، وفي إطار التواصل مع المنظمات الدولية المتخصصة في توثيق الانتهاكات، والحصول على مشورتها وتعاونها فيما يخص آليات التوثيق، والتعرف على حجم العمل التوثيقي لهذه الانتهاكات والإمكانيات اللازمة لذلك، ومعرفة أهمية وتأثير التوثيق المحلي دوليا.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تعتزم اللجنة عقدها مع عدة جهات دولية متخصصة في هذا الشأن، وذلك لإعداد تقرير دولي مفصل حول هذه الانتهاكات، يتم وضعه بين أيدي المجتمع الدولي، لتحريك العدالة الدولية، والحرص على منع الجناة من الإفلات من العقاب.