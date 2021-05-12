مجلس النوّاب الليبي يستنكر التصعيد في القدس وغزة

استنكر مجلس النوّاب الليبي، بأشد العبارات التصعيد الذي وصفه بالخطير في مدينة القدس المحتلة وغزة.

جاء ذلك في بيان للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، بشأن التصعيد الخطير لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

واستنكر البيان بأشد العبارات التصعيد الأخير للاحتلال الإسرائيلي واستهدافه للأحياء الآهلة بالسكان في قطاع غزة، والذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

كما أدان المجلس الأعمال الاستفزازية المتمثلة في اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المُبارك والاعتداءات الوحشية ضد المصلين العزل، معتبراً ذلك إثارة لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحذّر من عواقب ذلك.

وأعلن المجلس عن رفضه لأعمال الإخلاء التي تقوم بها قوات الاحتلال لأحياء سكنية في القدس، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

ودعا مجلس النواب المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لإدانة ووضع حد للاستفزازات الإسرائيلية، ووقف الاعتداءات على غزة قبل تدهور الأوضاع، وإيقاف الانتهاكات في المسجد الأقصى وعمليات ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم، وضمان حقهم في ممارسة الشعائر الدينية، والمحافظة على الهوية التاريخية لمدينة القدس.