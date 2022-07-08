مجلس النوّاب يأسف لتزايد حالات غرق المهاجرين

عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن بالغ أسفه وحزنه من التقارير الواردة حول تزايد حالات الغرق أمام السواحل الليبية من قبل مهاجرين يحاولون عبور البحر للوصول لجنوب أوروبا، مشيداً بجهود حرس السواحل الليبي وعمليات الإنقاذ التي يقوم بها للعالقين في البحر رغم قلة الإمكانيات بالنسبة لحجم الكارثة الإنسانية.

ودعا العقوري في تصريح نقله المكتب الإعلامي بالمجلس، حرس السواحل الليبي إلى بذل المزيد من الجهود الممكنة للاستجابة لجميع نداءات الاستغاثة، مقدماً شكره لجميع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية التي تقدم العون لتلك الفئة الضعيفة، مؤكدا على إن ذلك واجب أخلاقي وإنساني، مضيفا بأنه يجب التحقق من جميع المعلومات التي يتم نشرها حول حالات وملابسات الغرق.

وألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية باللوم على عصابات تهريب البشر التي تستغل الظروف الصعبة التي يمر بها المهاجرون من أجل التكسب على حساب معاناتهم، مشيراً إلى أن الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة دفعت أعداد أكبر للخروج من بلدانهم للبحث عن فرص حياة أفضل.

وشدّد العقوري على أهمية التحرك المشترك مع دول الجوار وخاصة الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الأمن في الحدود الليبية ومحاربة شبكات تهريب البشر وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية من أجل البحث والإنقاذ، وأيضا وضع خطط عاجلة لمساعدة البلدان الأكثر تأثرا بالأزمات العالمية التي حدثت مؤخرا.