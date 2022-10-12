مجلس النوّاب يبحث تعزيز التعاون مع دولة قطر

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، رفقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب رمضان شمبش، بحضور سفير ليبيا لدى جمهورية رواندا، نائب رئيس مجلس الشورى القطري حمدة بنت حسن السليطي، والوفد المرافق لها.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن اللقاء بحث سُبل تعزيز التواصل بين المجلسين ومد جسور التعاون البرلماني.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال اللقاء، على ضرورة التنسيق بين البلدين وتعزيز التواصل بين المجلسين ومد جسور التعاون البرلماني وتوحيد المواقف العربية تجاه القضايا المعروضة على الاتحاد البرلماني الدولي وأجهزته، مؤكدا على التطلع لدعم مجلس النواب لإجراء الانتخابات في القريب العاجل.

وأضاف النويري بأن الأزمة الليبية أزمة داخلية وخلافات سياسية ليبية بالإضافة إلى التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي تفاقم الأزمة، مشيراً إلى ضرورة وقوف كل الأشقاء العرب على مسافة واحدة من كل الليبيين حتى تنتهى الأزمة.

من جانبها أكدت حمدة بنت حسن السليطي على دعم دولة قطر لجهود السلام والاستقرار في ليبيا وحل الخلافات بين الأطراف الليبية، مشيرة إلى أن هناك توجيهات من أمير دولة قطر لتوطيد العلاقات الثنائية مع الجانب الليبي وبأن ليبيا دولة شقيقة تربطهم بها علاقات قوية، مضيفةً بأنها تطمح لإنشاء مجموعة برلمانية بين مجلس النواب الليبي ومجلس الشورى القطري لتعزيز العمل العربي وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك للتنسيق والتعاون في المحافل الدولية حول المناصب الاستراتيجية والتشاور في البنود الطارئة التي تعرض على الاتحاد البرلماني الدولي.

ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة وفد مجلس النواب في أعمال الجمعية العامة (145) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي.