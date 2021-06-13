مجلس النوّاب يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد

تسلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، التقرير السنوي وتقرير لجنة الأزمة 2020/2019.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقِد بمدينة القبة في الجبل الأخضر، بحضور أعضاء مجلس النواب.

وعرض رئيس الهيئة خلال اللقاء، الجهود المبذولة من قبله لضم وتوحيد كافة الفروع والمكاتب والموظفين وتسوية أوضاعهم وكذلك تم عرض بعض الإجراءات الخاصة بأعمال الهيئة.

من جانبه أثنى رئيس مجلس النواب أثنى على كافة الإجراءات المتخذة من الهيئة والتي كان من أبرزها اجتماع رئيس الهيئة مع كافة الفروع والمكاتب ووجه بتنفيذ التوصيات المنصوص عليها بمحضر الاجتماع.

وتقدم عقيلة صالح بالشكر لرئاسة الهيئة والموظفين العاملين بها وحثهم على المزيد من العطاء لتنفيذ وممارسة الهيئة لإعمالها.

لقاء السيد رئيس الهيئة أ. نعمان الشيخ مع السيد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح. بتاريخ 10/06/2021 الموافق… تم النشر بواسطة ‏الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد/ليبيا‏ في السبت، ١٢ يونيو ٢٠٢١