مجلس النوّاب يرفض البيان الدولي المشترك حول الانتخابات

اعتبر مجلس النواب البيان المشترك الصادر عن سفارات (ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة) في ليبيا، بأنه تدخل غير مقبول ومرفوض في الشأن الليبي.

وقال المجلس في بيان له: “في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب على ضرورة إنجاز جميع الأطراف للاستحقاقات اللازمة للوفاء بما تم التوافق عليه بإجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.. تابع مجلس النواب البيان الصادر عن سفارات دول (ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة) لدى ليبيا والذي لا يخدم التوافق الذي تحقق في ليبيا والذي لاقى ترحيباً ودعماً محلياً ودولياً، ابتداء بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة التنفيذية مروراً بتعيين المناصب السيادية وإنهاء الانقسام بها وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها”.

وأعلن مجلس النواب رفضه القاطع لما ورد بهذا البيان باعتباره تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي وتجاوزاً مرفوضاً من سفراء الدول التي أصدرت البيان ولا يخدم التوافق الوطني الذي أُنجِز بعد وقت طويل وتطلب جهد كبير لنصل إلى ما تحقق اليوم، بحسب البيان.