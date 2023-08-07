مجلس النوّاب يرفض قرار ضم ميناء الخمس إلى القاعدة البحرية

عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الاثنين، بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة اليد رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول والنائب الثاني للرئيس.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد خُصِصت جلسة اليوم لمناقشة مخرجات لجنة (6+6) وتحديداً قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي مستهل الجلسة في بند ما يستجد من أعمال، تطرق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى قضية الحاجة الليبية المفقودة في الأراضي المقدسة “برنية الثابت”، وأكد على ضرورة متابعة هذه القضية وحث السلطات في المملكة العربية السعودية لبذل المزيد من المجهودات لمعرفة مصيرها وعودتها إلى أهلها.

وأيضا في بند ما يستجد من أعمال ناقش المجلس الاحتجاجات القائمة في مدينة الخمس التي شهدت احتجاجات من قبل عدد كبير من المواطنين على ضم ميناء المدينة إلى القاعدة العسكرية من قبل المدعي العام العسكري وبعد مناقشة ومداولة هذا البند قرر المجلس بأن قرار المدعي العام العسكري باطل وغير قانوني وعلى المجلس الرئاسي اتخاذ إجراءاته لإيقاف المدعي العام العسكري عن القيام بمثل هذه الأعمال أو القرارات.

وبعد ذلك شرع المجلس في مناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة وتم خلال جلسة اليوم تلاوة مواد القانون البالغة 89 مادة وفُتح المجال لأعضاء مجلس النواب لدراسة مواد القانون إلى يوم غدٍ الثلاثاء حيث سوف تستأنف الجلسة يوم غدٍ على تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بعد تعليقها اليوم.

