مجلس النوّاب يستأنف جلسته بمناقشة الانسداد السياسي

استأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، لمناقشة بند الانسداد السياسي وسُبل الدفع بالمسار الدستوري.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، بأن هذه الجلسة ستكون مغلقة وستناقش أيضا عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس.

وانطلقت أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية، أمس الاثنين، في مدينة طبرق، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وافتُتِحَت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا كارثة انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية.

وشرع المجلس في مناقشة أوضاع المصابين في عدد من الدول التي يتلقون بها العلاج والمتضررين من هذه الكارثة والإجراءات المتخذة من مؤسسات الدولة التنفيذية، بالإضافة إلى أسباب حدوث هذه الكارثة وسُبل معالجتها وأوضاع الأهالي في الجنوب بشكل عام والمعاناة التي يعيشونها نتيجة تدني الخدمات المعيشية.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد اعتبر المجلس بلدية بنت بية منطقة منكوبة، وكلف لجنة الصحة بالمجلس بمتابعة أوضاع مصابي حادثة بنت بية في الداخل والخارج.

وخلُصت الجلسة إلى مخاطبة النائب العام والأجهزة الرقابية بالتعجيل بإحالة تقاريرها للمجلس حول حادثة بنت بية.

كما خلصت جلسة المجلس إلى مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط بالتعجيل بمشروع مصفاة الجنوب ومشاريع التنمية المكانية.

وأقر مجلس النواب خلال جلسته، تعديل مُلاك المحافظ الاستثمارية القانون رقم 25 لسنة 2013م بحيث يُلغى تجميد برنامج الثروة، وبذلك عُلِقت الجلسة إلى يوم غدٍ الثلاثاء.