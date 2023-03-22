مجلس النوّاب يُصوّت على عدد من القوانين

عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الأربعاء، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد ناقش المجلس في جلسته اليوم جملة من المواضيع ومشاريع القوانين.

وبعد مناقشتها تم تأجيل عدد من مشاريع القوانين، وإقرار عدد من مشاريع القوانين وهي: