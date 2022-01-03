مجلس النوّاب يستمع لإحاطة مفوضية الانتخابات

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، وبحضور حوالي 80 نائباً.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن جلسة اليوم خُصِصَت للاستماع للمفوضية العليا للانتخابات وتحديداً لرئيس وأعضاء المفوضية الذين حضروا جلسة اليوم وتقدموا بإحاطة لمجلس النواب حول العملية الانتخابية بشكل كامل، بالإضافة إلى الإجابة على تساؤلات أعضاء مجلس النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي.

وبعد مناقشات مطولة في جلسة استمرت لساعات المساء من هذا اليوم، خلُصَت الجلسة إلى تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات على أن تُقدم المفوضية مقترح جديد لمجلس النواب في أقرب الآجال وبذلك عُلقت الجلسة.