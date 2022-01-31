مجلس النوّاب يشرع في استلام ملفات الترشح لرئاسة الحكومة

استأنف مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني الدكتور أحميد حومه.
وافتتحت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس النواب حول عدد من القضايا عقبها استماع لإحاطة من لجنة خارطة الطريق حول ما توصلت إليه.
وبحسب ما أفاد الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد خلُصت جلسة اليوم إلى ما يلي:
- يشرع مكتب المقرر بالمجلس باستلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء ويقوم مكتب المقرر بفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل استلامها وتخطر لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة لعرضها على مجلس النواب في جلسة المجلس الثلاثاء 08 فبراير لاختيار رئيس مجلس الوزراء وجلسة 07 فبراير للاستماع للمترشحين.
- عرض قانون الأمن الداخلي وقانون الرياضة على مجلس النواب في جلسة غدٍ الثلاثاء.
- مطالبة لجنة المالية بمجلس النواب بالإسراع في دراسة قانون توحيد المرتبات للعاملين بالدولة وعرضه جلسة الاثنين القادم.
- مطالبة بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الليبية.
- مطالبة النائب العام في التحقيق في منع طائرة النواب من الهبوط في مطار معيتيقة.
- مطالبة لجنة الطاقة بمجلس النواب باستدعاء رئيس الشركة العامة للكهرباء بشأن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وعرض الحلول اللازمة على مجلس النواب.
- عرض أسماء النواب الذين تولوا مناصب حكومية أو شركات أو مؤسسات أو انقطعوا عن العمل بالمخالفة للقوانين والإخلال بواجباتهم في جلسة غدٍ الثلاثاء.
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