مجلس النوّاب يشرع في استلام ملفات الترشح لرئاسة الحكومة

استأنف مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني الدكتور أحميد حومه.

وافتتحت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس النواب حول عدد من القضايا عقبها استماع لإحاطة من لجنة خارطة الطريق حول ما توصلت إليه.

وبحسب ما أفاد الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد خلُصت جلسة اليوم إلى ما يلي: