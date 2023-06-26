مجلس النوّاب يصوت على اختيار رئيس المحكمة الدستورية

عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة رسمية مغلقة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد صوت المجلس خلال الجلسة بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم 05 لسنة 2023م، وعلى الطلب المقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية و اختيار خالد امراجع محمد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.

كما صوت المجلس بالإجماع على الطلب المقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس إدارة جديد برئاسة أحمد خليفة حمد ابريدان.