مجلس النوّاب يطرح مشروع الميزانية للتصويت المباشر غداً الاثنين

يعقد مجلس النواب غدا الاثنين، جلسة لاستعراض الميزانية المعدلة من حكومة الوحدة الوطنية والتصويت عليها مباشرة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

ونقلت الوكالة عن مصادر من داخل المجلس قولها، إن هناك رغبة لدى بعض أعضاء المجلس وخاصة بلجنة المالية لتمرير المشروع للتصويت عليه مباشرة، واعتماده دون مراجعة وبنصاب قانوني باعتبار أن الحكومة تحتاج إلى الكثير من النفقات لحساسية المرحلة.

لكن جانبا آخر يرى ضرورة وأهمية مناقشة وتفحّص بنود مشروع الميزانية درءا للشبهات والفساد.

وفي 20 أبريل الماضي، أبدى مجلس النواب في جلسته بمدينة طبرق، ملاحظاته على مشروع الميزانية وقرر إعادتها لحكومة الوحدة الوطنية لتعديلها قبل التصويت عليها مجددا.