مجلس النوّاب يعقد جلسة الاثنين القادم ويستدعي الحكومة يوم الثلاثاء

أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن مجلس النواب سيعقد جلسة الاثنين المقبل، في مقره بمدينة طبرق.

وفيما يتعلق باستدعاء الحكومة أمام مجلس النواب، أوضح بليحق أن ذلك سيكون في جلسة تُعقد يوم الثلاثاء القادم.

يأتي ذلك بعد أن علق مجلس النواب، جلسته في مدينة طبرق، يوم 15 يونيو الجاري، المخصصة لمناقشة الميزانية المقدمة من الحكومة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن المجلس قرر استدعاء الحكومة في جلسة 29 من الشهر الجاري مع تأكيد المجلس على ضرورة إدراج القوانين الصادرة عن مجلس النواب والتي تم التأكيد عليها فيما يخص الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.