مجلس النوّاب يعمل على دستور جديد وحكومة جديدة

استأنف مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الاثنين، بمقره في مدينة طبرق، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة، وحضور 122 نائباً.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن الجلسة استهلت بالاستماع إلى ما وصلت إليه لجنة خارطة الطريق المُكلفة من قِبل مجلس النواب سواء في المسار الدستوري أو المسار التنفيذي أو الأمني أو المسار الانتخابي.

وبعد مداولة ومناقشة ما وصلت إليه اللجنة خلال هذه الفترة بالإضافة إلى مسألة انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وفقاً لقرار منحها الثقة من قِبل مجلس النواب، وبعد مناقشة ومداولة كل ذلك خلُصَت الجلسة إلى التالي:

على لجنة خارطة الطريق تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقاً للقانونين الصادرة عن مجلس النواب، وإذا نجحت اللجنة في مساعيها في المسار الدستوري تكون الانتخابات طبقاً للدستور الدائم على أن تكون اللجنة الدستورية المقترحة من الخبراء ومن غير أعضاء المجلسين ويتم متابعة أعمال هذه اللجنة وسرعة إنجازها لمهامها دون التدخل في عملها وتحديد مدة عملها على أن تقدم التعديلات المطلوبة لمجلس النواب ويقوم المجلس بعد ذلك بإحالتها للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت المساعي في المسار الدستوري

تقديم ألية لاختيار رئيس الحكومة يوم غدٍ واستلام المستندات المطلوبة

بعد تكليف الحكومة يقوم المجلس باتخاذ ما يلزم بما يضمن تكليف رؤساء الأجهزة السيادية المستقلة التابعة لمجلس النواب وكذلك وكلائهم

مطالبة النائب العام بتكليف النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما ذكر عن جرائم جنائية قد وقعت من تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية والتقصير في صون المال العام

على من ينوي الترشح لرئاسة الوزراء التنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية

وبذلك علق مجلس النواب جلسته، إلى يوم غدٍ الثلاثاء.