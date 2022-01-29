مجلس النوّاب يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة

يعتزم مجلس النواب الليبي، فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، يوم الاثنين القادم.

وأفاد عضو مجلس النواب الهادي الصغير، في تصريح لقناة “ليبيا الحدث”، بأنه بعد فتح باب الترشح بفترة قد تصل يومين أو ثلاثة أيام سيتم اختيار رئيس الحكومة.

ونوه الصغير إلى أنه سيتم إمهال رئيس الحكومة الجديدة مدة 15 يوم لتشكيل الحكومة.

ويعمل مجلس النواب الليبي، على تشكيل حكومة “تكنوقراط” مصغرة، تتولى مهاما محددة، منها إزالة العراقيل لإجراء الانتخابات، وتوفير الجانب الأمني لها.

وبحسب ما أفاد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”، فإن رئيس الحكومة الجديد سيكون من المنطقة الغربية، لافتا إلى أن التزكيات المطلوبة من المترشحين ستكون من القاعة وليس حسب الدوائر الانتخابية.

وحذر النائب من مبدأ المحاصصة المناطقية في اختيار التشكيلة الوزارية، داعيا إلى المضي في العملية الانتخابية وفق القوانين الصادرة عن النواب.

في غضون ذلك، أفاد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، بأنّ لجنة خارطة الطريق متعثرة في أعمالها ولم تقدم خطة واضحة إلى الآن.

الدغاري وفي تصريح لـ«عين ليبيا» ذكر أنّ تشكيل الحكومة من المفترض أن يكون عقب اعتماد مخرجات لجنة خارطة الطريق، ولكن رئيس مجلس النواب مُصر على تكليف حكومة جديدة.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب جبريل الزوي، إن المجلس الأعلى للدولة لن يكون شريكا في المشاورات حول تشكيل الحكومة، وهذا الأمر حُسِم في جلسة النواب السابقة.