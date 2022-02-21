مجلس النوّاب يمنح الثقة لحكومة «باشاغا» مطلع مارس القادم

أفاد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، بأن مجلس النواب سوف يعقد جلسة في الأول من مارس المقبل، للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وقال أوحيدة في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية، اليوم الاثنين، إن مجلس النواب الليبي سوف يعقد الجلسة مطلع مارس المقبل للتصويت على منح الثقة لحكومة باشاغا.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، التي تجري المشاورات والمفاوضات بشأنها، يوم الخميس المقبل 24 فبراير، ومن المتوقع بعد ذلك أن يقدم باشاغا فريقه أمام مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، 28 فبراير، ومن الممكن إجراء تصويت منح الثقة في اليوم التالي، الثلاثاء 1 مارس.

من جهتها قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إنّ جلسة مجلس النواب المقررة لمناقشة تشكيل حكومة فتحي باشاغا لن تنعقد غدا.

ولفتت الخوجة في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى أنّ تقديم باشاغا لتشكيلته الوزارية قد يستغرق أكثر من أسبوعين، بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا، قائلة إنّه “بحسب لائحة المجلس تستغرق الحكومة من 10 أيام إلى أسبوعين لتقديم التشكيلة الوزارية ولكن مع الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد يمكن أن يستغرق الأمر فترة أكثر من ذلك باعتبار أن الأمر يحتاج لتوافقات واتفاق الأطراف السياسية والقوى على الأرض”.

وأضافت الخوجة أنّه بالرغم أن منح الثقة للحكومة هو شأن داخلي ولكن يحتاج منح الثقة لأطراف خارجية ودعم المجتمع الدولي لقبول هذه الحكومة وحصولها على الاعترافات الدولية، وهذا الأمر هو ما جعل هناك بعض التأخير في تقديم التشكيلة.

وذكرت الخوجة أنّ الضغوطات موجودة من قبل جميع الأطراف والكل يسعى للحصول على حقائب وزارية عبر تقديم سير ذاتية للمترشحين.