مجلس النوّاب ينفي تلقي رئيسه أي عرض لتشكيل حكومة جديدة

نفى المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، تلقي رئيس المجلي عقيلة صالح، أي عرض لتشكيل حكومة جديدة.

وأكد المركز أن الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية والقانونية في ليبيا، التي جاءت بالتوافق الليبي الليبي بين مجلسي النواب والدولة.

كما أكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن عقيلة صالح زار تركيا بناء على دعوة رسمية من السلطات التركية، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، وأن الزيارة وُصِفت بالإيجابية.